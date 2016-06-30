Обострение в зоне АТО: СМИ сообщили о трех погибших украинских военных за сутки (видео)

За сутки в зоне проведения АТО погибли трое военных, еще 15 бойцов получили ранения, передает ТСН.

В окрестностях поселка Луганское по украинским позициям боевики стреляли из ствольной артиллерии, минометов и стрелкового оружия. Раненых уже привезли в Харьков. Пятерых самых тяжелых доставили санавиацией, остальных – обычными "скорыми". Врачи говорят, что сейчас все бойцы уже при сознании и в стабильном состоянии.

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"Вчера поступали трое тяжелых, один из них в состоянии клинической смерти. К счастью, удалось запустить нашим реаниматологам – отдельно спасибо – и провести операцию. Нам удалось спасти только одну ногу, но мы ее спасли. Было перелито 3,5 литра крови, это очень большая нагрузка. Больной стабилизировался", - рассказал координатор группы усиления Владислав Яцун.

Ранее Лысенко сообщал, что за минувшие сутки в зоне проведения АТО один украинский военный погиб, еще 11 – получили ранения.

Также он рассказал, что в зоне проведения АТО наблюдается общее обострение ситуации, в частности на Светлодарской дуге.