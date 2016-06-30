За сутки на Донбассе погиб военный, еще 11 получили ранения

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки вследствие активных боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб и 11 – получили ранения. Эти потери силы АТО понесли на Светлодарской дуге, вблизи Троицкого и Луганского", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных, погибших не было.