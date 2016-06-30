За сутки на Донбассе погиб военный, еще 11 получили ранения
13:17, 30 июня 2016Война
6738 0
За минувшие сутки в зоне проведения АТО один украинский военный погиб, еще 11 – получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеЗа сутки боевики значительно усилили обстрелы позиций сил АТО
"За минувшие сутки вследствие активных боевых действий 1 украинский военнослужащий погиб и 11 – получили ранения. Эти потери силы АТО понесли на Светлодарской дуге, вблизи Троицкого и Луганского", - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО ранены четверо украинских военных, погибших не было.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter