В АП рассказали о вчерашних тяжелых боях под Дебальцево

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

В частности, на Луганском направлении противник произвел 2 обстрела позиций сил АТО возле Старого Айдара.

«Это произошло в темное время суток. После 15 часов враг активизировался в Попаснянском районе (вблизи сел Новозвановка и Новоалександровка). Противник начал массированный обстрел позиций сил АТО из минометов и артиллерии (САУ «Гвоздика»). Оккупанты прекратили огонь только через 8 часов», - отметил спикер.

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Всего, по словам Лысенко, за минувшие сутки на Луганском направлении отмечено 17 вражеских обстрелов, из них 11 – из минометов и артиллерии.

По последним данным, на Донецком направлении вчера резко обострилась обстановка на Светлодарской дуге.

«Сразу на рассвете противник начал массированный обстрел украинских позиций из БМП, а потом из танков, минометов и САУ. Огонь противник корректировал с помощью БПЛА. Тяжелые бои на дороге Бахмут – Дебальцево между Луганским и Логвиново длились около 10 часов, агрессивные действия противника не имели успеха – оккупанты с позором и большими потерями отступили в тыл. Ближе к вечеру противник снова начал массированные обстрелы из минометов и пушек по линии фронта Троицкое – Луганское. На других участках фронта вчера было значительно спокойнее. Единичные провокации противника состоялись в Майорске, Новоселовке Второй, авдеевской промзоне», - рассказал Лысенко.

По его словам, за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 28 вражеских обстрелов, в том числе 16 – из тяжелого вооружения.

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Лысенко также отметил, что на Мариупольском направлении по всему фронту продолжаются перестрелки между силами АТО и противником.

«Агрессивные действия оккупантов не остаются без ответа украинских войск. Наиболее сложная обстановка в Марьинке, под Докучаєвськом, в Старогнатовке на участке фронта Тарамчук - Широкино», - добавил он.

Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении состоялся 21 вражеский обстрел, в частности 3 минометных.

Лысенко также отметил, что вчера в районе проведения АТО зафиксировано 3 полета беспилотников противника.