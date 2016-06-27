Украинские военные захватили в плен восемь боевиков - Ярош

В ходе ее проведения бойцы АТО взяли в плен восемь боевиков, написал он на своей странице в Facebook.

"8-й ОБат Украинской добровольческой армии - число вражеских пленных символическое! 54-й разведбат ВСУ - вы молодцы! Комбат Червень, пока крикуны кричат о любви к Родине, ты и твои бойцы эту любовь каждый день проявляете на фронте... Слава Героям!" - говорится в его сообщении.

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Также он рассказал, что у врага огромные потери, среди украинских военных - нет.

Ранее СБУ заманила в засаду диверсионную группу боевиков, использовав макет Javelin.