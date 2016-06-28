Мотузяник назвал имена восьми пророссийских боевиков, задержанных вчера украинскими военными

«Установлены имена всех задержанных боевиков. Это Сергей Пистряев 1967 г.р., Алексей Толстолук 1980 г.р., Юрий Зюмин 1981 г.р., Виталий Шевелев 1995 г.р., Антон Горбушко 1978 г.р., Валентин Вантула 1975 г.р., Роман Терновый 1980 г.ир., Руслан Ангилевский 1988 г.р.», - отметил Мотузяник.

Читайте такжеСтали известны подробности захвата в плен восьмерых боевиков "ДНР"По его словам, боевики принадлежат к так называемому 9-му отдельному мотострелковому полку морской пехоты, дислоцированному в Новоазовске.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погиб один военнослужащий, еще шестеро получили ранения.

В рядах противника за минувшие сутки погибло 9 боевиков, еще 8 ранены.