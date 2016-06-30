В СБУ рассказали о заданиях захваченных под Мариуполем боевиков

По письменным свидетельствам жителей Донбасса, они присоединились к террористам с целью подзаработать. Им обещали зарплату в 15 тыс. российских рублей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

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«В одну из группировок их отобрал главарь - гражданин РФ по прозвищу «Шаман». При «Шамане» постоянно находится советник – кадровый российский военный. Командир подразделения, где находились задержанные, россиянин «Леха Питерский» - майор российской полиции, имеет опыт боевых действий в Чечне», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, согласно заданию российских кураторов, вблизи н.п. Ленинское боевики наблюдали за личным составом, техникой и перемещением подразделений Вооруженных Сил Украины для подготовки провокаций против украинской армии.

«Они пытались заминировать территорию вблизи н.п. Широкино противопехотными минами, которые запрещены Женевской конвенцией, и имели приказ открывать огонь на поражение в случае разоблачения их наблюдательного пункта», - добавили в СБУ.

В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник ранее назвал пророссийских боевиков, которые были задержаны украинскими военными 27 июня во время боевого патрулирования возле села Водяное Донецкой области.

«Установлены имена всех задержанных боевиков. Это Сергей Пистряев, 1967 г.р., Алексей Толстолук, 1980 г.р., Юрий Зюмин, 1981 г.р., Виталий Шевелёв, 1995 г.р., Антон Горбушко, 1978 г.р., Валентин Вантула, 1975 г.р., Роман Терновый, 1980 г.р., Руслан Ангилевский, 1988 г.р.», - сказал Мотузяник. По словам Мотузяника, боевики принадлежат к так называемому 9-му отдельному мотострелковому полку морской пехоты, дислоцированному в Новоазовске.