В СБУ рассказали о судьбе боевиков, взятых в плен под Широкино

Об этом заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит, передает Обозреватель.

"Есть закон, в рамках которого мы действуем, есть статус задержанных, которые подозреваются в совершении преступлений по определенным статьям УК. Мы не можем просто удерживать этих людей. У них есть определенный статус, и сегодня (29 июня. - Ред.) уже будут им выдвинуты обвинения. Мы будем делать все, чтобы те, кто совершает преступления против целостности Украины и отождествляет себя с так называемыми самопровозглашенными республиками, чтобы мы, передавая их туда, могли в рамках минских договоренностей забирать максимальное количество наших заложников", – сказал Тандит.

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Он также напомнил, что на территории Донецка и Луганска находятся в заложниках 111 человек и 9 – на территории России. По поводу обмена ведутся переговоры.

Ранее внефракционный депутат Дмитрий Ярош заявил, что украинские разведчики провели успешную операцию, в ходе которой бойцы АТО взяли в плен восьмерых боевиков.

Затем спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил имена пророссийских боевиков, которые были задержаны украинскими военными 27 июня во время боевого патрулирования возле села Водяное Донецкой области.

"Установлены имена всех задержанных боевиков. Это Сергей Пистряев 1967 г.р., Алексей Толстолук 1980 г.р., Юрий Зюмин 1981 г.р., Виталий Шевелев 1995 г.р., Антон Горбушко 1978 г.р., Валентин Вантула 1975 г.р., Роман Терновый 1980 г.ир., Руслан Ангилевский 1988 г.р.", - отметил Мотузяник.