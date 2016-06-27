Штаб АТО: с начала суток больше всего обстрелов боевики совершили на Мариупольском направлении

Больше всего их было на Мариупольском направлении - 15, на Донецком - 5 и 1 - на Луганщине. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Мариупольском направлении горячее всего было в районе Широкиного, где ночью и в течение дня зафиксировано 7 обстрелов опорных пунктов из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра и гранатометов, впоследствии враг приобщил еще и минометы. Неподалеку Марьинки активно действовали снайперы, а возле Водяного, Талаковки и Новотроицкого велся огонь из гранатометов различных систем", - отмечают в штабе.

Читайте такжеАП: За сутки в зоне АТО погиб один военный, еще четверо ранены

И добавляют, что "на Донецком направлении под огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов оказались укрепления неподалеку Зайцевого и Майорская, а возле Опытного - из гранатометов и 82 мм минометов. По защитникам Авдеевки противник в полночь применил тяжелые минометы".

"На Луганщине вблизи Сокольников украинских воинов обстреливали из стрелкового оружия", - подчеркивают в штабе АТО.