В Нацгвардии заявили, что "Донбасс" и "Азов" не возвращались на передовую в зоне АТО

Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

"В отдельных СМИ появились сообщения о перемещениях на линию столкновения подразделений воинской части 3057: батальона специального назначения (неофициальное название "Донбасс") и отдельного отряда специального назначения (неофициальное название "Азов")", - говорится в сообщении.

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В Нацгвардии заверили, что указанные подразделения сейчас находятся в пунктах постоянной дислокации.

Ранее советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что полка специального назначения "Азов" и "Донбасс" вернутся на передовую и будут выполнять функции непосредственного столкновения с врагом.