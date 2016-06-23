В Нацгвардии заявили, что "Донбасс" и "Азов" не возвращались на передовую в зоне АТО
21:54, 23 июня 2016Война
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Подразделения Нацгвардии "Азов" и "Донбасс" не выдвигались на передовую в зону АТО.
"Донбасс" и "Азов" не возвращались на передовую / Фото mil.gov.ua
Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.
"В отдельных СМИ появились сообщения о перемещениях на линию столкновения подразделений воинской части 3057: батальона специального назначения (неофициальное название "Донбасс") и отдельного отряда специального назначения (неофициальное название "Азов")", - говорится в сообщении.
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В Нацгвардии заверили, что указанные подразделения сейчас находятся в пунктах постоянной дислокации.
Ранее советник главы МВД Зорян Шкиряк заявил, что полка специального назначения "Азов" и "Донбасс" вернутся на передовую и будут выполнять функции непосредственного столкновения с врагом.
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