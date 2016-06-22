Полки "Азов" и "Донбасс" вернутся на передовую в зоне АТО - Шкиряк (видео)

Об этом заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, эти подразделения не раз доказали высокую боеспособность и эффективность в начале российской агрессии.

"Сейчас, во время очередной эскалации конфликта, позиции ВСУ ежедневно попадают под обстрелы террористов, активизировались ДРГ противника и снайперы. Поэтому возвращение добровольцев, которые в свое время наводили ужас на сепаратистов, а сейчас прошли профессиональную военную подготовку, является оправданным", - убежден Шкиряк.

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Кроме того, он отметил, что сегодняшнее обострение ситуации на Донбассе – очередная попытка шантажа со стороны Российской Федерации.

"Путин в очередной раз шантажирует не только Украину, а и весь мир, бряцая оружием. Он будет осуществлять эти позорные действия, которые бесспорно могут затронуть и Европу", – подчеркнул Шкиряк.

Он добавил, что сегодня Украина – форпост защиты от чрезвычайной опасности, которая теперь угрожает всему цивилизованному миру.