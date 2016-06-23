КГБ Беларуси расследует участие 138 граждан в боевых действиях на востоке Украины

Как заявил председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик, речь идет о людях, которые, как считают, принимали участие в конфликте на части Донбасса с обеих его сторон, передает Радио Свобода.

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Всем им предъявят обвинение в наемничестве, добавил руководитель КГБ.

В апреле в Беларуси приняли закон, который делает уголовным преступлением любое участие граждан страны в вооруженных конфликтах в других государствах - независимо от того, они воевали за вознаграждение или чисто из идейных соображений, их сочтут "наемниками".