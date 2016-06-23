За минувшие сутки в зоне АТО погиб один военный, еще 11 - ранены
13:10, 23 июня 2016Война
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За минувшие сутки в зоне АТО один украинский военный погиб и 11 получили ранения.
Эти безвозвратные и санитарные потери силы АТО понесли на всех направлениях / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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«За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский военный погиб и 11 бойцов получили ранения. Эти безвозвратные и санитарные потери силы АТО понесли на всех направлениях в результате вражеских обстрелов», - сказал Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, в минувшие сутки боевики активизировались на всех направлениях, совершив 46 обстрелов позиций ВСУ.
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