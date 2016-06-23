Грузовики 53-го российского "гумконвоя" зашли на территорию Украины полупустыми - пограничники
Грузовики 53-го российского "гуманитарного конвоя", которые сегодня зашли на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей, были полупустыми.
Об этом УНИАН сообщили в отделе взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.
Сегодня российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление так называемого «гуманитарного конвоя».
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"Подчеркиваем, что перемещение так называемого "гумконвоя" проходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей. Поэтому украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", - заявили в ГПСУ.
По данным пограничников, всего сегодня в период с 7.10 до 7.55 через российский пункт пропуска "Донецк" на въезд в Украину последовала колонна из 45 автомобилей.
"В ходе визуального осмотра транспортных средств было установлено, что грузовики якобы перевозили продукты питания, медикаменты и стройматериалы и направлялись в сторону Луганска. Также уже традиционно машины следовали полупустыми", - отметили пограничники.