Россия не согласна на миссию ОБСЕ на границе до закрепления особого статуса Донбасса

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в эфире одного из российских телеканалов, передает РБК-Украина.

"Об этом мы никогда не договаривались", - сказал он, комментируя возможность размещения наблюдателей ОБСЕ на границе.

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"Украинцы хотят этого (размещения представителей ОБСЕ на границе - Ред.) постоянно, но им многократно объясняли, что пока нет амнистии, закона об особом статусе, который действительно будет гарантировать дополнительные права этим территориям, пока эти права в рамках особого статуса не закреплены в конституции Украины на постоянной основе, трудно рассчитывать на то, что Донецк и Луганск согласятся "авансом" выполнять то, что по Минским договоренностям должно завершать политический процесс, а не быть его предварительным условием", - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, 24 мая в ходе телефонной беседы президент Украины Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин поддержали необходимость развертывания полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.

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Вместе с тем, в пресс-службе Кремля по итогам телефонной беседы лидеров стран заявили: "Отмечена важность строгого соблюдения режима перемирия, повышения эффективности деятельности в зоне конфликта Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ путем предоставления ей дополнительных полномочий, а также укрепления Совместного центра по контролю и координации", подчеркнув, что РФ поддерживает деятельность мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, а не полицейской.

1 июня в Администрации президента Украины сообщили, что российская сторона дала согласие на развертывание вооруженной полицейской миссии на Донбассе.

На следующий день пресс-секретарь Путина Песков опроверг заявления о согласии России развернуть полицейскую миссию на Донбассе.