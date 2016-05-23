За прошедшие сутки боевики больше всего обстреливали Авдеевку

Об этом сообщил предствитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. Самой «горячей точкой остается Авдеевка. Сразу после полуночи вражеская артбатарея, расположенная в с.Спартак, открыла огонь по нашим позициям. За час было выпущено 240 снарядов. Уже во второй половине дня враг применил 82-мм минометы, выпустив около 30 мин», - сказал он.

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Также, по словам Лысенко, вражеские обстрелы зафиксированы и на других участках фронта -на Донецком направлении, в частности, в Зайцевом, Невельском, Красногоровке. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 10 вражеских обстрелов, в том числе 6 – с применением тяжелого вооружения.

По словам Лысенко, на Мариупольском направлении произошло 17 вражеских обстрелов, в частности, 4 – с применением тяжелого вооружения. Террористы из минометов обстреляли Красногоровку и Широкино, а с применением артиллерии – Широкино.

«Кроме того, противник использовал БМП, ПТУР, зенитку и снайперов. В целом неспокойно вчера было по всему фронту, за исключением района Марьинки и Гранитного», - отметил Андрей Лысенко.

Он сообщил, что меньше всего стреляли на Луганском направлении.

«Вчера произошло 4 вражеских обстрела. В частности, боевики стреляли в Желтом и Сокольниках, где обычно абсолютно спокойно. Кроме этого, в Нозвановке дважды открывали огонь вражеские снайперы», - подытожил он.