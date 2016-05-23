За прошедшие сутки боевики больше всего обстреливали Авдеевку
За прошедшие сутки боевики больше всего обстреливали Авдеевку, за час было выпущено 240 снарядов.
Об этом сообщил предствитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко. Самой «горячей точкой остается Авдеевка. Сразу после полуночи вражеская артбатарея, расположенная в с.Спартак, открыла огонь по нашим позициям. За час было выпущено 240 снарядов. Уже во второй половине дня враг применил 82-мм минометы, выпустив около 30 мин», - сказал он.
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Также, по словам Лысенко, вражеские обстрелы зафиксированы и на других участках фронта -на Донецком направлении, в частности, в Зайцевом, Невельском, Красногоровке. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 10 вражеских обстрелов, в том числе 6 – с применением тяжелого вооружения.
По словам Лысенко, на Мариупольском направлении произошло 17 вражеских обстрелов, в частности, 4 – с применением тяжелого вооружения. Террористы из минометов обстреляли Красногоровку и Широкино, а с применением артиллерии – Широкино.
«Кроме того, противник использовал БМП, ПТУР, зенитку и снайперов. В целом неспокойно вчера было по всему фронту, за исключением района Марьинки и Гранитного», - отметил Андрей Лысенко.
Он сообщил, что меньше всего стреляли на Луганском направлении.
«Вчера произошло 4 вражеских обстрела. В частности, боевики стреляли в Желтом и Сокольниках, где обычно абсолютно спокойно. Кроме этого, в Нозвановке дважды открывали огонь вражеские снайперы», - подытожил он.