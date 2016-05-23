Возле Широкино боевики обстреливали позиции сил АТО из артиллерии и гранатометов

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Зафиксированы случаи использования боевиками и тяжелого артиллерийского вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

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"Продолжаются обстрелы Авдеевки и ее окрестностей. Минувшей ночью бандиты били по нашим укреплениям в районе этого населенного пункта из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и минометов 82 мм калибра", - сообщили в пресс-центре.

Из такого же оружия боевики обстреливали украинские подразделения под Красногоровкой. Там же они открывали огонь из зенитных установок.

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"Наиболее сложным положение минувшей ночью было на Мариупольском направлении, в частности в районе Широкино. Обстреляв несколько раз наши опорные пункты возле этого поселка из гранатометов, пророссийские бандформирования ударили по украинским защитникам из мощных артиллерийских систем калибра 152 мм", - отметили в пресс-центре.

Кроме того, вблизи Новотроицкого противник снова использовал 82-мм и 120-мм минометы. Неподалеку Павлополя вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

На протяжении минувших суток зафиксированы пролеты 5 вражеских БПЛА, 2 из которых направлялись с территории РФ.

"На Луганщине вечером было относительно тихо. Однако уже под утро боевики обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов наши позиции близ Счастья и Сокольников", - подытожили в пресс-центре.