Спецслужбы изъяли в районе проведения АТО 45 килограммов тротила

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в заброшенном частном доме в пгт Великая Новоселка Ясиноватского района Донецкой области спецслужбы выявили тайник со взрывчаткой.

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«Из замаскированного тайника правоохранители изъяли два ящика с тротиловыми шашками армейского образца общим весом около 45 килограммов. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия»,- говорится в сообщении.