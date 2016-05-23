Спецслужбы изъяли в районе проведения АТО 45 килограммов тротила
13:38, 23 мая 2016Общество
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Оперативники Службы безопасности Украины изъяли в районе проведения антитеррористической организации 45 килограммов тротила.
Из замаскированного тайника правоохранители изъяли два ящика с тротиловими шашками / УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в заброшенном частном доме в пгт Великая Новоселка Ясиноватского района Донецкой области спецслужбы выявили тайник со взрывчаткой.
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«Из замаскированного тайника правоохранители изъяли два ящика с тротиловыми шашками армейского образца общим весом около 45 килограммов. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия»,- говорится в сообщении.
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