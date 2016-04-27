Боевики "поливали" интенсивным огнем из минометов опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

С 18.00 вчерашнего дня до полуночи зафиксировано более 20 случаев применения противником оружия против украинских защитников.

Так, на Луганщине из 82 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции сил АТО в районе Станицы Луганской и Трехизбенки. Также из минометов различных систем боевики вели огонь по укреплениям украинских войск вблизи Попасной и Счастья.

На Донецком направлении противник вел интенсивный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм сразу по нескольким опорным пунктам сил АТО в районе Авдеевки. А в районе Красногоровки обстреливал из гранатометов и стрелкового оружия.

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"Возле Луганского, что на Горловско-Светлодарской дуге, по нашим позициям враг бил из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - отмечается в сообщении штаба.

На Мариупольском направлении, в частности в районе н.п. Павлополь, боевики в очередной раз применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм. На подступах к Гранитному позиции подразделений украинских военных несколько раз были обстреляны из противотанковых ракетных комплексов, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, из 82-мм минометов противник бил по опорным пунктам украинских защитников в районе Талаковки, из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов – возле Широкино.

"С начала этих суток уже зафиксировано несколько случаев нарушения боевиками условий прекращения огня в районе Старогнатовки и Тарамчука, что на Мариупольском направлении, а также возле Попасной, что на Луганщине", - сообщили в пресс-центре.