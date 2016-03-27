В Авдеевке и Горловке уничтожены 4 российских военных, 6 получили тяжелые ранения - разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны. "Зафиксированы очередные потери в разведывательных подразделениях 11-го омсп и 3-й омсбр 1-го армейского корпуса ВС РФ, участвующих в боевых столкновениях в районе населенных пунктов Авдеевка и Горловка. 26 марта погибли четверо российских военнослужащих из состава диверсионно-разведывательных групп и шесть получили тяжелые ранения", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеРазведка назвала имя российского генерала, который руководит "ракетными войсками" на Донбассе (фото)Также установлено, что в районе Авдеевки противник ведет активную разведку позиций сил АТО и осуществляет пополнение боекомплекта передовых подразделений 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка), 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) и 5-й отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК (Донецк) ВС РФ.

Учитывая постоянное принуждение совершать опасные диверсионно-разведывательные действия, зафиксированы факты открытого неповиновения в подразделениях российских оккупационных войск 1 АК, действующих в районе Авдеевки. Так, 26 марта, военнослужащие разведывательного взвода 1-го батальона 3-й омсбр отказались выполнять приказы командиров по боевому выходу в составе ДРГ.

Кроме того, с целью усиления боевых возможностей подразделений на Волновахском направлении вчера в район Докучаевска перемещена танковая рота из состава 5-й омсбр (Донецк) 1 АК ВС РФ