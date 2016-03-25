Боевики собрались вывезти в РФ оборудование Харцызского машиностроительного – разведка

На временно оккупированных территориях Донбасса боевики под прикрытием боевых столкновений продолжают разворовывать промышленные объекты. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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"23 марта военнослужащие 1 мотострелкового батальона 11 ОМСП демонтировали оборудование литейного цеха и противопожарное оборудование "Харцызского машиностроительного завода" (г. Харцызск) с целью вывоза его на территорию России", - говорится в сообщении.

Добавим, что сегодня разведка также назвала имя российского генерала, который руководит "ракетными войсками" на Донбассе.