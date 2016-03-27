За сутки боевики выпустили рекордные 160 крупнокалиберных снарядов по позициям сил АТО

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"На линии фронта Зайцево-Майорск противник снова применил ствольную артиллерию (122-миллиметровые гаубицы). При этом было выпущено около 160 снарядов - это рекордное количество за прошедшие полгода. Также оккупанты активно стреляют из минометов (Зайцево, Майорск, Ленинское, Авдеевка, Опытное). По нашим позициям выпущено более 200 мин обоих калибров. Отметим, что мощные обстрелы произошли рано утром (с 5:00 до 8:00)", - сказал Лысенко.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ранены четверо военнослужащих и медик По его словам, самая сложная ситуация, как и ранее, - в Авдеевке. На этом участке фронта НВФ стреляют больше, чем где-либо. Несмотря на сильное огневое воздействие противника, силы АТО удерживают занимаемые позиции и ведут эффективный огонь.

Всего же за минувшие сутки на Донецком направлении террористы 43 раза обстреляли (каждый третий - из тяжелого вооружения) позиции украинских бойцов.

На Мариупольском направлении вчера произошло 4 вражеских обстрела. В частности, в Марьинке стрелял вражеский снайпер, а в Широкино - 82-миллиметровый миномет НВФ. Также враг нарушил режим тишины в Талаковке, где силы АТО сразу же открыли огонь.

На Луганском направлении противник нарушил режим тишины между станицей Луганской и Счастьем (с. Нижнетеплое), открыв огонь с правого берега Северского Донца.