Боевики впервые за долгое время обстреляли позиции сил АТО из артиллерии

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО. "В сравнении с днем раньше, кроме минометов запрещенных Минскими соглашениями калибров, боевики, впервые за долгое время вооруженного противостояния вновь применили огонь ствольной артиллерии. Несмотря на четыре огневых удара по своим позициям с калибра 122 миллиметра бойцы Вооруженных сил Украины, в районе Зайцево и Майорская, смогли удержать оборону", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗа сутки на Донбассе по позициям сил АТО было выпущено более 40 минКак отметили в пресс-центре, одним из самых заметных на карте боевых действий населенных пунктов на Донецком направлении остается Авдеевка. Здесь, несмотря на использование целого арсенала вооружения врагу выбить силы АТО с занимаемых позиций не удалось.

За указанный период боевики также сосредоточили огонь в районах населенных пунктов Луганское, Новгородское, Майорськ, Зайцево, Ленинское, Пески, Опытное, Широкино, Троицкое, Марьинка.

"На Луганском направлении, используя стрелковое оружие, боевики попытались штурмом взять позиции одного из опорных пунктов Вооруженных сил. Благодаря уверенным действиям украинских воинов позиции сил АТО остались за нами, а враг получил огонь в ответ и отступил", - подытожили в пресс-центре.