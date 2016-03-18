Интенсивный обстрел позиций украинских военных возле Луганского: террористы выпустили около 200 мин
Уменьшив свою боевую активность в районе Авдеевки и Донецкого аэропорта, российские наемники с 17.00 увеличили количество обстрелов по укреплениям сил АТО вблизи других населенных пунктов по всей линии разграничения.
Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.
Всего зафиксировано 42 обстрела, из них 27 - на Донецком и 15 - на Мариупольском направлениях.
Отмечается, что из минометов калибра 82 мм боевики вели интенсивный обстрел позиций вблизи Луганского, выпустив при этом около 200 мин, а в перерывах между минометными обстрелами вели огонь из БМП, зенитной установки, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра.
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Опорные пункты в районе Зайцево российские террористы обстреливали из минометов калибра 120 и 82 мм, а вскоре задействовали пулеметы и стрелковое оружие.
Вблизи Майорска террористы вели огонь из гранатометов и пулеметов.
"На Мариупольском направлении под прицельным огнем минометов калибра 120 мм, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались позиции украинских бойцов рядом с Новотроицким, а Широкино и Водяное боевики обстреливали из минометов, гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба.
Кроме того, в районе Марьинки зафиксированы одиночные обстрелы позиций украинских военных из стрелкового оружия.
С полуночи интенсивность обстрелов не снизилась, зафиксировано 10 обстрелов позиций сил АТО.
Сводка пресс-центра штаба АТО состоянию на 06:00 часов 18 марта 2016 года: Надежды на то, что прибытием в район...Опубликовано Пресс-центр штаба АТО17 марта 2016 г.