Интенсивный обстрел позиций украинских военных возле Луганского: террористы выпустили около 200 мин

Об этом пресс-центр АТО сообщил на своей странице в Facebook.

Всего зафиксировано 42 обстрела, из них 27 - на Донецком и 15 - на Мариупольском направлениях.

Отмечается, что из минометов калибра 82 мм боевики вели интенсивный обстрел позиций вблизи Луганского, выпустив при этом около 200 мин, а в перерывах между минометными обстрелами вели огонь из БМП, зенитной установки, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра.

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Опорные пункты в районе Зайцево российские террористы обстреливали из минометов калибра 120 и 82 мм, а вскоре задействовали пулеметы и стрелковое оружие.

Вблизи Майорска террористы вели огонь из гранатометов и пулеметов.

"На Мариупольском направлении под прицельным огнем минометов калибра 120 мм, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались позиции украинских бойцов рядом с Новотроицким, а Широкино и Водяное боевики обстреливали из минометов, гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении штаба.

Кроме того, в районе Марьинки зафиксированы одиночные обстрелы позиций украинских военных из стрелкового оружия.

С полуночи интенсивность обстрелов не снизилась, зафиксировано 10 обстрелов позиций сил АТО.