Хуг рассказал о последствиях закрытия фильтровальной станции возле Ясиноватой и Авдеевки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время видеоконференции, находясь на Донецкой фильтровальной станции, которая расположена между Авдеевкой и Ясиноватой - городами, разделенными линией столкновения на Донбассе.

"Обстрелы фильтровальной станции между Авдеевкой и Ясиноватой представляют собой серьезную и важную эскалацию ситуации", - заявил Хуг.

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В связи с этим он заявил, что запасы воды в Авдеевке почти исчерпаны, и, если такая ситуация будет сохраняться, то нехватка воды поставит здоровье людей под серьезный риск.

"Прицельный обстрел и закрытие водофильтровальной станции негативно скажется на людях в Авдеевке, Ясиноватой и Донецке", - подчеркнул Хуг.

Он заявил, что ситуация с безопасностью не позволяет рабочим проводить работы по ремонту фильтровальной станции.

Как отметил первый заместитель главы миссии ОБСЕ, наблюдатели миссии видели последствия обстрелов в районе фильтровальной станции, а также слышали применения оружия.

"Рабочие хотят сделать, чтобы эта станция заработала, и люди, которые зависят от поставок воды из этой станции с обеих сторон линии соприкосновения, хотят, чтобы станция заработала", - заявил Хуг.

При этом он обратил внимание на то, что в СМИ по поводу этого района появляются сообщения и политические заявления, большинство из которых не обоснованы. Хуг пояснил, что появлялись сообщения о том, что якобы представители Специальной мониторинговой миссии поощряют насилие в этом регионе.

"Давайте будем четкими - здесь нет серой зоны. Минские соглашения этого не предусматривают. На Донбассе есть только линия разграничения, определенная в Минских соглашениях, что было согласовано обеими сторонами. Но Минск запрещает сторонам перемещать свои позиции вперед. Чем ближе к линии соприкосновения находятся стороны, тем выше риск для насилия и недопонимания", - подчеркнул Хуг.