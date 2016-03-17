Генштаб России отдал боевикам приказ об усилении огня на Донецком направлении - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Распоряжение на ведение интенсивного огня на Донецком направлении командир 3 омсбр 1 АК генерал-майор ВС РФ. Тимофеев получил непосредственно от Генерального штаба ВС РФ", - говорится в сообщении.

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Кроме того, продолжается переброска с территории России военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов для нужд 1 и 2 АК ВС РФ.

Напомним, ранее разведка сообщала, что во временно оккупированный город Макеевка Донецкой области из российского города Орел прибыло подразделение внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации.