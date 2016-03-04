Разведка разоблачила российского генерала, который руководит армейским корпусом боевиков в Донецке (фото)

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Подтверждено, что на посту "командующего 1 АК (Донецк)" находится кадровый офицер российской армии, генерал-майор Асапов Валерий Григорьевич (фамилия для прикрытия – Примаков).

"Установлено, что генерал-майор В.Асапов прибыл с должности командующего 68 армейским корпусом Восточного военного округа ВС РФ" (г. Южно-Сахалинск)", - говорится в сообщении разведки.

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Стало известно, что 3 марта командующий 1 АК осуществил проверку подразделений 9 особого мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) в районах н.п. Казацкое и Маркино.

Ранее сегодня разведка сообщала, что 3 марта погибли шестеро российских военнослужащих из состава диверсионно-разведывательных групп, которые действовали на направлении Красногоровки, еще пятеро получили ранения.