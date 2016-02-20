Под Марьинкой погибли девять российских военных - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Подтверждено потери российских оккупантов в районе н.п. Марьинка: девять военнослужащих ВС РФ погибли, восемь получили ранения. 19 февраля т.г. тела погибших граждан РФ скрыто вывезены из Донецка в Россию", - отмечается в сообщении.

"Учитывая возможность возобновления активных боевых действий, отмечаются массовые увольнения личного состава соединений и частей 1 АК (армейского корпуса). 19 февраля т.г. девять военнослужащих 3-й отдельной мотострелковой бригады (Горловка) написали рапорты на увольнение с последующим возвращением в Россию. В настоящее время укомплектованность отдельных подразделений этого соединения личным составом составляет до 50%", - утверждают в разведке.

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В сообщении отмечается, что подобная ситуация наблюдается в 9-м отдельном мотострелковом полку (Новоазовск), где рапорты на увольнение с последующим возвращением в Россию написали почти все младшие командиры артиллерийских подразделений.

"В рамках активизации мобилизационных мероприятий, оккупационной властью РФ в Луганске осуществляется массовое вручение повесток мужчинам в возрасте 18-45 лет. Опасаясь принудительной мобилизации, подавляющая часть потенциальных призывников пытается выехать на территорию мирной Украины", - заявляют в разведке.

В то же время отмечается, что, "учитывая постоянные потери личного состава и значительные затруднения в проведении мобилизации, с территории России на оккупированные территории Донбасса ежедневно прибывают военнослужащие ВС РФ для пополнения соединений и частей 1 и 2 АК. 19 февраля в г.Алчевск прибыла очередная команда свыше 100 российских военнослужащих рядового и сержантского состава".

Ранее, 18 февраля, разведка заявляла, что в течение двух дней на временно оккупированном Донбассе погибли 5 российских десантников и еще двое получили ранения.