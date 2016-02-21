В течение дня российские боевики 17 раз обстреляли позиции украинских военных – штаб АТО
На Донбассе российские оккупационные войска не прекращают обстрелы позиций Вооруженных сил Украины: в течение дня зафиксировано 17 нарушений режима тишины.
Часть обстрелов носит провокационный характер, с целью открытия ответного огня и деморализации военнослужащих ВСУ, отмечается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00.
На Мариупольском направлении по опорным пунктам вблизи Марьинки враг вел огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
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На Донецком направлении из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета пророссийские наемники обстреляли позиции украинских войск возле Зайцевого.
Опорные пункты наших войск в районе Красногоровки, Песков, Троицкого, Новгородского боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов, а позиции в районе Первомайского и Авдеевки из противотанкового гранатомета.
Как сообщал УНИАН ранее, за минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции на востоке Украины самыми горячими точками в зоне АТО была линия обороны Зайцево - Майорск и поселок Пески.