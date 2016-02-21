За сутки самыми горячими точками в зоне АТО стала линия обороны Зайцево - Майорск и Пески

За минувшие сутки в зоне проведения Антитеррористической операции на востоке Украины самыми горячими точками в зоне АТО была линия обороны Зайцево - Майорск и поселок Пески.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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По его словам, на Донецком направлении в течение вчерашних суток двумя самыми горячими точками была линия обороны Зайцево – Майорск и поселок Пески.

«Противник по одному разу использовал минометы калибром 120 мм и БМП, а также трижды вел снайперский огонь. Кроме того, вражеские обстрелы зафиксировано и на других участках фронта. В частности, вблизи поселка Луганское оккупанты применяли против наших позиций ПТРК, а в Авдеевке произошла серия враждебных провокаций», - сообщил Мотузяник.

На Мариупольском направлении украинские военнослужащие зафиксировали активный снайперский огонь со стороны боевиков в населенных пунктах Марьинка и Красногоровка, четыре минометных обстрела на рубеже обороны Гнутово и Талаковка, а также две перестрелки в Широкино.

В связи с регулярными обстрелами оккупантов, к Марьинке были направлены дополнительные силы спецподразделения Национальной полиции «Сокол» с целью проведения контрдиверсионных мероприятий, обнаружения опасных боеприпасов и предупреждения попыток нелегальной перевозки оружия.

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Тем временем, на Луганском направлении, по его словам, продолжается затишье.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий.