Генштаб: численность боевиков и российских военных на Донбассе составляет 34 тысячи

Об этом в эфире радио "Свобода" сказал представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Селезнев. "Общая цифра боевиков и российских солдат на временно оккупированной территории Украины, именно на востоке, составляет 34 тыс., – отметил Владислав Селезнев. – Из них примерно 7 тыс. – это кадровые военные, и речь идет не только о военных инструкторах, а и тех, кто непосредственно принимает участие в диверсиях, терактах и попытках штурма наших позиций вдоль всей линии разграничения".

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Как сообщил накануне начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко, на оккупированной территории востока находятся 7 тыс. российских военных. На начало 2015 года, по данным, обнародованным секретарем СНБО Александром Турчиновым, общая численность военной группировки на востоке Украины составляла более 38 тыс. человек, среди них 8,5 тыс. были военнослужащими регулярных войск России.

На прошлой неделе в Главном управлении разведки Министерства обороны заявили, что за 9 месяцев - с января по сентябрь 2015 года, на Донбассе погибли 627 российских военных, более 2 тыс. получили ранения.

Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке пророссийских сепаратистов на Донбассе. Москва эти обвинения отвергает, заявляя, что на Донбассе нет российских военных, а есть только "добровольцы".