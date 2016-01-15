Штаб АТО озвучил количество солдат регулярной армии России, которые воюют на Донбассе
10:11, 15 января 2016Война
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На Донбассе украинским силам Антитеррористической операции противостоит группировка численностью около 40 тысяч человек, среди них более 7 тысяч - регулярная армия Российской Федерации.
REUTERS
Об этом сегодня на брифинге по видеосвязи сказал спикер АТО Антон Миронович, передает корреспондент УНИАН.
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"Украинская разведка едва ли не ежедневно продолжает информировать нас о раздоре среди боевиков, кадровые чистки и уже почти массовые случаи дезертирства. В общем сейчас на Донбассе нам противостоит группировка численностью около 40 тыс. человек, среди них чуть более 7 тыс. - подразделения регулярной армии Российской Федерации", - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, украинская разведка фиксирует очередные факты гибели российских кадровых военных на Донбассе.
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