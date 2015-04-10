Много боевиков хотят сложить оружие и перейти на контролируемую Украиной территорию - СБУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«В незаконных военизированных формированиях много людей, которые хотели бы сложить оружие и перейти на территорию, контролируемую Украиной, и ищут способ это сделать», - рассказали сотрудникам СБУ двое боевиков из так называемой «ЛНР», которые бежали от своих главарей и искали защиты у украинских правоохранителей.

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Как сообщает пресс-центр СБУ, «эти «перебежчики» сдались украинским военным на блокпосту близ г. Золотое Луганской области». «В ходе проверки оперативники СБУ установили, что у обоих беглецов, как и у многих других боевиков т. наз. «армии востока», криминальное прошлое. 26-летний житель Брянки дважды отбывал наказание за кражи. 40-летний житель Свердловска Луганской области отсидел 11 лет за умышленное убийство», - отмечают в СБУ.

Старший из боевиков признался, что прошел специальную подготовку у российских инструкторов в Ейске (РФ). Кадровые офицеры российской армии учили обращаться со сложной военной техникой. За 10 дней он получил специальность оператора-командира зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10М». Такие противовоздушные комплексы поставлялись террористам с территории России.

«Он также рассказал о фактах избиения и унижения со стороны главарей незаконных военизированных формирований. В наказание за какую-то провинность пьяные солдаты и командиры били его в течении полтора суток, потом еще столько же держали в железной клетке», - отмечают в СБУ.

«Тем, кто еще не решился покинуть ряды боевиков, СБУ напоминает, что согласно ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, лицо, добровольно сообщившее в правоохранительный орган о соответствующей террористической деятельности, способствовало ее прекращению или раскрытию преступлений, если в его действиях нет состава другого преступления, освобождается от уголовной ответственности», - сообщает СБУ.

Ранее УНИАН сообщал, что двое боевиков сдались пограничникам, потому что их избивали и не платили денег.