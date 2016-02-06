Эскалация на Донбассе: боевики установили очередной рекорд по количеству обстрелов, ранены 11 бойцов АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военнослужащих нет, однако 11 были ранены", - сказал Лысенко.

По его словам, обстановка на линии фронта продолжает осложняться - за прошедшие сутки зафиксирован очередной рекорд по количеству вражеских обстрелов позиций украинских войск - 84. Каждый четвертый обстрел - из тяжелого вооружения (82-миллиметровые и 120-миллиметровые минометы). Также продолжается "снайперская война". На ключевых узлах обороны силы АТО активно ведут огонь.

В то же время на Донецком направлении на Светлодарской дуге обстановка относительно спокойная.

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«На наших передовых позициях произошло 5 вражеских провокаций без применения тяжелого вооружения. Зато в Зайцево и Майорске ситуация остается очень непростой. Враг регулярно применяет тяжелое вооружение. Обстрелы происходят как в темное, так и в светлое время суток. Южнее, вблизи поселка Новгородское оккупанты также неоднократно вели огонь по нашим позициям (все - в темное время суток). При этом один раз НВФ использовали БМП», - отметил Лысенко.

Он добавил, что на участке фронта от Горловки до Ясиноватой вчера было спокойно. В то же время на подступах к Донецкому аэропорту враг также продолжает активно применять тяжелое вооружение. На этом участке фронта огонь ведется круглосуточно. В Песках замечены вражеские снайперы.

«На Мариупольском направлении боевики активизировались. В частности, в Красногоровке украинские позиции неоднократно обстреливались из минометов. Также противник широко использует тяжелое вооружение восточнее Мариуполя - в Гнутово и Талаковке. Впервые за значительный промежуток времени НВФ открыли огонь в Широкино. В Красногоровке, Марьинке, Широкино наших военных обстреливали снайперы. Вместе с тем, на Луганском направлении, как и раньше, - полная тишина», - отметил представитель АП.