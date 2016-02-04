В течение дня боевики 38 раз обстреляли опорные пункты ВСУ, неспокойно было в районе Гнутово - штаб

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

В частности, на Мариупольском направлении боевики применили по украинским укреплениях неподалеку от Гнутово минометы калибра 120 мм и противотанковый гранатомет.

«В пригороде Донецка враг вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктам в Песках, Опытном, Марьинке, Авдеевке и на шахте Бутовка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Светлодарской дуге из крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял позиции сил АТО в Мироновском, а в Луганском - из гранатометов и стрелкового оружия.

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«В районе временно оккупированной Горловки обстрелам из стрелкового оружия и гранатометов подверглись наши укрепления в Троицком и Верхнеторецком», - добавили в штабе.

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«Ночью, около трех часов, по позициям ВСУ в населенных пунктах Зайцево и Майорск террористы выпустили более 150 мин из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм. Из 120-мм минометов враг вел огонь по Майорску и около 16.00», - подчеркивается в сообщении.