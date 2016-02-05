В АП рассказали о рекордном количестве обстрелов на Донбассе за последние полгода: один военный погиб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил представитель Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

“За минувшие сутки в результате активных боевых действий один наш воин погиб, еще трое получили ранения”, - сказал Лысенко.

По словам Лысенко, гибель украинского военного произошла в Зайцево во время минометного обстрела. Двое бойцов были ранены в Майорске и один в Марьинке также в результате минометных обстрелов.

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Продолжая тему, Лысенко отметил, что “вчера обстановка на линии соприкосновения обострилась - противник совершил 81 обстрел украинских позиций, что является рекордом по количеству, начиная с августа 2015 года. При этом враг применил 12 раз тяжелое вооружение”.

Лысенко отметил, что наихудшая ситуация в течение вчерашнего дня была в районе населенных пунктов Майорск и Зайцево, которые подверглись более 160 минометным выстрелам из разных видов минометов.