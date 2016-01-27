Геращенко: боевики вновь пообещали допустить Красный Крест к решению вопросов эксгумации и идентификации погибших

Об этом в соцсети написала уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Ирина Геращенко.

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Она сообщила, что принимала участие в заседании контактной группы по скайпу.

«Говорили о поиске пропавших без вести. Представители боевиков в очередной раз пообещали допустить миссию МККК к вопросам эксгумации и идентификации погибших. Хотелось бы, чтобы хоть одно обещание реализовалось», – отметила Геращенко.

Также, по ее словам, ключевой темой обсуждения была работа КПВВ (контрольных пунктов въезда-выезда).

«Председатель агентства по восстановлению Донбасса Вадим Черныш проинформировал ОБСЕ об усилиях Украины в совершенствовании работы пунктов. Актуальным остается вопрос открытия автомобильного переезда в Луганской области, но он тесно связан с вопросом безопасности», – отметила народный депутат.

На повестке дня – вопрос разминирования, в том числе и от разминирования зависит открытие автомобильного КПВВ, добавила Геращенко.