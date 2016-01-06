Боевики готовы освободить только одного пленного - Геращенко

Об этом уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращенко сообщила на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что на последней встрече в Минске были в очередной раз переданы фамилии 139 украинских заложников, удерживаемых боевиками, с требованием их освободить.

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Геращенко сказала, что тогда в Минске украинская сторона подчеркнула, что ради освобождения людей готова искать компромиссы. "К сожалению, этот процесс был заблокирован", - заявила представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы.

"Сегодня мы ожидаем полной и достоверной информации, кого готовы освободить боевики. Если правда готовы освобождать! Если речь идет об действительном желании разблокировать процесс освобождения, а не заявлении-фарсе. Если есть желание решать гуманитарные проблемы, а не издеваться над чувствами родных и близких, которые сейчас в ожидании хороших новостей. Которые плачут в телефон, спрашивая: есть ли их ребенок, их любимый среди тех, кого будто бы должны освободить", - сообщила Геращенко.

Она подчеркнула, что "по имеющейся на сегодняшний день информации, боевики хотят "освободить" одного человека, информацию о котором не подтверждают ни СБУ, ни Минобороны...".

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"И все эти заявления, к сожалению, пока больше похожи на фарс, тем более циничный в день одного из главных православных праздников, в канун Рождества. Тем более жестокий, так как речь идет о судьбах людей и их семьях, которые сейчас еще в большем отчаянии... И от этой жестокости просто становится плохо", - добавила Геращенко.

Также она добавила, что "во время последней встречи в Минске представители отдельных районов Луганской области, которым мы передали полную информацию и фамилии людей, которые считаются заложниками (вместе с СБУ мы передали фамилии 139 человек), заявили, что они подтверждают, что у них удерживаются только 4 украинских военных и 5 гражданских".

По ее словам, боевики подтвердили, что удерживают В.Полякова, которого после разговора в Минске удалось освободить накануне 2016 года.

"Также представители ОРЛО назвали фамилию еще одного человека, которого они якобы удерживают и которого нет в списках СБУ (ни в заложниках, ни в пропавших без вести) и мы сейчас проверяем эту информацию, насколько она достоверна и реальна. И вот именно этого человека они и готовы освободить... то есть, пока что заявления боевиков о милосердии больше похожи на недопустимый в таких вопросах фарс", - заявила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, Украина ожидает уже сегодняосвобождения как минимум 9 украинцев из плена боевиков.