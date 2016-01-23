Глава АТЦ рассказал о "внутренних войнах" и борьбе за власть среди боевиков на Донбассе

На временно оккупированных территориях Донбасса царит атмосфера недоверия между самими боевиками, их полевыми командирами и российскими офицерами. "Внутренние войны" часто устраивают под лозунгами противодействия "казнокрадству".

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Об этом в интервью ZN.UA рассказал руководитель Антитеррористического центра при СБУ Виталий Маликов, отметив, что речь идет о конфликтах как внутри "властной среды" — между главарями и группировками боевиков, так и с представителями российских формирований, которые иногда перерастают в вооруженные столкновения

"В целом на временно оккупированных территориях властвует атмосфера взаимного недоверия между российскими офицерами и местными полевыми командирами. Несогласные с политикой руководства "республик" члены незаконных вооруженных формирований, прежде всего казачьих подразделений, отказываются расформировываться, входить в новообразованные "корпуса" и "бригады", дезертируют и все чаще вступают в вооруженные столкновения с представителями "официальной власти", - рассказывает Маликов.

По информации руководителя АТЦ, сейчас обостряется конфликт в поселке Озеряновка (пригород Горловки — ред.), где сотрудники ГРУ совместно с "силовиками" "ДНР" окружают боевиков "отряда спецназначения "Троя", который обвинил военное "руководство республики" в тотальной коррупции и криминальных элементах в "органах власти".

"Большинство внутриполитических конфликтов связаны прежде всего с борьбой руководителей псевдореспублик за должности, доступ к финансовым ресурсам, а также с перераспределением сфер влияния в теневом бизнесе на оккупированных территориях. Например, руководитель "ДНР" Александр Захарченко отстраняет от занимаемых должностей нелояльных "министру" и служащих своей "администрации", которые контролируют отдельные незаконные вооруженные формирования, поскольку жаждет установить контроль над всеми финансовыми потоками "республики". Для этого используются "МГБ ДНР" и другие подконтрольные Захарченко "силовые структуры", осуществляющие проверки, "силовые акции" и аресты непокорных боевиков", - рассказал Маликов.

Он добавил, что продолжается конфликт между Захарченко и "секретарем Совета безопасности и обороны ДНР", экс-командиром бригады "Восток" Александром Ходаковским, который хочет возглавить фейковую республику.

"Для уменьшения влияния Ходаковского Захарченко, под видом реорганизации, пытался зачислить 1,5 тыс. боевиков "11-го полка" (бывшая бригада "Восток" — ред.) в штат "МВД ДНР". Но после личных консультаций Ходаковского с кураторами из Москвы было принято решение оставить "11-й полк" в составе "1-го армейского корпуса ДНР". Между боевиками подконтрольных Захарченко подразделений "1-го АК ДНР" и "полком Ходаковского" продолжаются постоянные конфликты. Для усиления контроля над ситуацией руководитель "ДНР" сформировал "отдельный полк спецназначения МО ДНР" и "батальон "Легион" МЧС ДНР", которые выполняют только его личные приказы", - говорит Маликов.

Отметим, ранее в АТЦ также сообщили, что в "ДНР" и "ЛНР" боевики создают аналоги "политических партий", готовясь к местным "выборам".