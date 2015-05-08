Боевики прячут "отведенное" вооружение в ангарах на территории Донецка - Береза

Боевики на Донбассе не прекращают обстрелов позиций сил АТО, при этом незаконные вооруженные формирования начали использовать более мощное вооружение. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат, командир полка "Днепр-1" Юрий Береза.

"В Песках сейчас идут обстрелы постоянно. Если раньше только 82-мм калибр минометов, то сейчас перешли на более мощное оружие. Я молчу о том, что происходит из стрелкового оружия, эти перестрелки практически не утихают", - сказал Береза.

"Если проанализировать все, что происходит за линией разграничения, благодаря разведке, которая у нас есть, я сейчас могу подтвердить, что все, что должны были сделать боевики после минских переговоров "Минск-2", - отвести тяжелую артиллерию, технику, - практически это не выполняется. У нас есть очень много видеоматериалов, которые подтверждают, что на территории Донецка, на территориях более-менее крупных предприятий, где есть ангары, там скрыта вся техника, и эта техника готова к наступлению", - отметил нардеп.

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По его словам, то же самое происходит по всей линии соприкосновения – от Авдеевки до Мариуполя, наблюдается постоянная эскалация конфликта со стороны российских наемников.

Напомним, вчера в результате обстрела боевиками позиций сил АТО вблизи Горловки погибли двое украинских военных, девять бойцов получили ранения.

По данным АТЦ, незаконные вооруженные формирования 7 мая совершили почти 40 обстрелов украинских позиций на Донбассе. Отметим, боевики в свою очередь обвиняют ВСУ в провокационных обстрелах своих позиций.