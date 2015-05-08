Боевики прячут "отведенное" вооружение в ангарах на территории Донецка - Береза
Депутат заявил, что у сил АТО есть видеоматериалы, которые подтверждают, что на территориях предприятий города скрыта вся техника.
Боевики на Донбассе не прекращают обстрелов позиций сил АТО, при этом незаконные вооруженные формирования начали использовать более мощное вооружение. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат, командир полка "Днепр-1" Юрий Береза.
"В Песках сейчас идут обстрелы постоянно. Если раньше только 82-мм калибр минометов, то сейчас перешли на более мощное оружие. Я молчу о том, что происходит из стрелкового оружия, эти перестрелки практически не утихают", - сказал Береза.
"Если проанализировать все, что происходит за линией разграничения, благодаря разведке, которая у нас есть, я сейчас могу подтвердить, что все, что должны были сделать боевики после минских переговоров "Минск-2", - отвести тяжелую артиллерию, технику, - практически это не выполняется. У нас есть очень много видеоматериалов, которые подтверждают, что на территории Донецка, на территориях более-менее крупных предприятий, где есть ангары, там скрыта вся техника, и эта техника готова к наступлению", - отметил нардеп.
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По его словам, то же самое происходит по всей линии соприкосновения – от Авдеевки до Мариуполя, наблюдается постоянная эскалация конфликта со стороны российских наемников.
Напомним, вчера в результате обстрела боевиками позиций сил АТО вблизи Горловки погибли двое украинских военных, девять бойцов получили ранения.
По данным АТЦ, незаконные вооруженные формирования 7 мая совершили почти 40 обстрелов украинских позиций на Донбассе. Отметим, боевики в свою очередь обвиняют ВСУ в провокационных обстрелах своих позиций.