РФ заблокировала расширение мандата ОБСЕ на все погранпункты рядом с оккупированной частью Донбасса

Об этом говорится в сообщении миссии Украины при ОБСЕ в Twitter.

"Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат наблюдательной миссии в российских пограничных пунктах «Гуково» и «Донецк» на 3 месяца в существующем виде", - говорится в сообщении.

Вместе с тем отмечается, что "Россия заблокировала расширение мандата на все участки границы рядом с подконтрольной боевикам территорией Донбасса, остальные поддержали украинскую инициативу".

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В свою очередь, директор Департамента политики и коммуникаций Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев в Twitter отметил: "РФ изо всех сил сопротивляется контролю над укр/рос границей. Иначе остановятся контрабандные потоки российского оружия и наемников".

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Как сообщал УНИАН, Россия уже неоднократно блокировала расширение мандата миссии ОБСЕ на все пограничные пункты пропуска, граничащие с территорией РФ со стороны оккупированной части Донбасса.