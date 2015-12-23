Боевики возводят у захваченного Коминтерново укрепрайон, это всерьез и надолго - командир "Азова"

Об этом заявил в эфире телеканала "24" внефракционный депутат Верховной Рады, командир полка "Азов" Национальной гвардии Андрей Билецкий.

По его словам, в Коминтерново 22 декабря было введено около 12-15 единиц бронетехники боевиков, а также подтянуты артиллерийские резервы.

"Они начали строить перед Коминтерново в украинскую сторону первый укрепрайон, бетонировать сооружения, подтянули строительную технику, начали активно минировать дороги и подступы. Так что я думаю, что село они заняли всерьез и надолго", - сообщил командир подразделения.

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По его мнению, произошедшее является "очень большой ошибкой с украинской стороны".

"Тактически Коминтерново и то, что его оставили без сил, а оно почти все время контролировалось "Азовом" до выведения добровольческих подразделений, - это очень большая ошибка с украинской стороны. Потому что оно теперь будет нависать как на украинские позиции в Широкино, так и на украинские позиции в Павлополе, который был несколько суток назад очищен и возвращен Украине", - сказал Билецкий.

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Он подчеркнул, что получение сепаратистами контроля над Коминтерново значительно улучшило их позиции для возможного последующего наступления.

"Мне странно то, что несерьезным может быть захват какого-либо украинского населенного пункта во время так называемого мирного процесса. Это уже само по себе серьезно. То, что мы сдаем это без боя - это другая немного ситуация. Что касается наступления, о котором любят поспекулировать, - не стоит делать прогнозы на сегодняшние события, будет наступление или не будет. Мы можем только стопроцентно быть уверенными, что теперь свои позиции для начала наступления сепаратисты значительно улучшили", - отметил командир "Азова".