Появление боевиков в Коминтерново: в штабе АТО заверили, что не допустят эскалации

Об этом пресс-центр АТО сообщил в Facebook.

В частности, отмечается, что российско-террористические войска вошли в «серую зону» на Мариупольском направлении и наращивают присутствие запрещенного Минскими договоренностями вооружения вдоль линии разграничения сторон.

По самой последней информации, враг наращивает присутствие вблизи линии разграничения сторон на Мариупольском направлении вооружение, применение которого запрещено Минскими договоренностями. В частности, по крайней мере, один танк зафиксирован на западной окраине Коминтерново, четыре танка – на северо-западной окраине Заиченко. Также есть информация о наличии в распоряжении боевиков РСЗО БМ-21 «Град» в районе за н.п. Саханка.

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Подчеркивается, что руководством АТО и подразделениями, которые несут службу на Мариупольском направлении, предприняты все меры для недопущения эскалации конфликта и оперативного реагирования на возможную агрессию со стороны незаконных вооруженных формирований. Вдоль всей линии разграничения сторон в подразделения сил АТО достаточно сил и средств для эффективного выполнения заданий по назначению.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что около 100 боевиков террористической организации "ДНР" вместе с танками и БТРами вошли в село Коминтерново, что близ Мариуполя.

"Сегодня утром подразделение незаконных вооруженных формирований численностью до усиленной роты вошло в Коминтерново, находящееся в "серой зоне". По нашим данным, у них есть бронетехника, танки, а также другое вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями", - сообщил спикер штаба АТО Антон Миронович.

В свою очередь "Минобороны ДНР" опровергло появившуюся информацию о захвате боевиками села Коминтерново возле Мариуполя.