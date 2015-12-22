Боевики на танках заняли Коминтерново, штаб АТО называет "провокацией"

Об этом спикер штаба АТО Антон Миронович сообщил в эфире телеканала "112. Украина".

"Сегодня утром подразделение незаконных вооруженных формирований численностью до усиленной роты вошло в Коминтерново, находящееся в "серой зоне". По нашим данным, у них есть бронетехника, танки, а также другое вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями", - сообщил он.

По его словам, в срочном порядке соответствующая информация была передана мониторинговой миссии ОБСЕ, а также к Совместному центру по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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Миронович подчеркнул, что такие действия боевиков "являются очередной масштабной провокацией против сил АТО".

"Таким образом они хотят спровоцировать нас на какие-то ответные действия. Возможно, на освобождение этого населенного пункта, применения тяжелого вооружения. Тем не менее, силы АТО сейчас находятся на своих позициях, наблюдают, что там происходит сейчас. Мы все надеемся, что это будет решено мирным путем. Сейчас там работают представители ОБСЕ совместно с координационным центром", - добавил он.

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Миронович также отметил, что количество боевиков, вошедших в Коминтерново, по данным украинской разведки, составляет около 100 человек.

"Также там, возможно, есть до 5 танков и свыше 5 Бтров", - отметил он.

Как сообщает мариупольский новостной сайт 0629, эту информацию подтвердили местные жители. По их словам, в Коминтерново зашла "рота ДНР" с бронетехникой, рассредоточившись по селу. Другой источник сообщил, что "около 50 человек на БМП прибыли в поселок, возможно с минометами, ищут дома, куда можно заселиться."

Как отмечает издание, жители Коминтерново опасаются боевых столкновений на территории населенного пункта и просят у противоборствующих сторон решать вопросы путем переговоров.

Отметим, что Коминтерново находится на расстоянии всего 10 километров от ближайшей жилой застройки Мариуполя - микрорайона Восточный, который был обстрелян с многочисленными жертвами 24 января этого года.

После этого в результате наступления украинских сил было, в частности, освобождено и Коминтерново, но фактически впоследствии оно оказалось в "серой зоне", не подконтрольной полностью ни одной из сторон.