Боевики "ДНР" заверяют, что не захватывали Коминтерново

Об этом сообщил один из сайтов террористов.

"Заявления украинских средств массовой информации о захвате силами ДНР села Коминтерново, которое находится в буферной зоне, - очередная наглая ложь и провокация", - утверждает представитель боевиков.

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Ранее сегодня УНИАН сообщал, что около 100 боевиков террористической организации "ДНР" вместе с танками и БТРами вошли в село Коминтерново, что близ Мариуполя.

"Сегодня утром подразделение незаконных вооруженных формирований численностью до усиленной роты вошло в Коминтерново, находящееся в "серой зоне". По нашим данным, у них есть бронетехника, танки, а также другое вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями", - сообщил спикер штаба АТО Антон Миронович.