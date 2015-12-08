Террористы на Донбассе удерживают 140 пленных – Геращенко

Об этом уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Ирина Геращено сообщила на своей странице в Facebook.

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"Украина в очередной раз поставила вопрос немедленного освобождения всех заложников, которых в списках, разработанных и обновленных СБУ, на сегодня насчитывается 140 военных и гражданских лиц (всего). При этом мы владеем информацией о местонахождении около 50 заложников, остальных нужно искать - и это также нуждается в более активной позиции Красного Креста и ОБСЕ, а не только констатации факта, что их не допускают, и очередного беспокойства", - отметила она.

По данным Геращенко, из 50 заложников, как минимум, половина больны и находятся в тяжелом психическом состоянии, среди них есть женщины и гражданские лица.

Геращенко подчеркнула, что в Минске Украина в очередной раз подняла вопрос немедленного освобождения всех пленных.

"Мы поднимали вопрос пропавших без вести (а таких 741 человек в списке СБУ), необходимости поиска и идентификации тел погибших с привлечением МККК. Красный Крест допускают в тюрьмы Сирии и Ирака, и только контролируемые РФ боевики блокируют доступ миссии в свои застенки. Мы собираем фактаж. Мы все документируем. Мы обязательно освободим наших героев, очень надеюсь, что до нового года получим положительные новости", - подчеркнула Геращенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня после заседания Трехсторонней контактной группы пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что Украина настаивает на приоритете в работе группы накануне Рождества и Нового года по обмену пленными.