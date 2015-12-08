Переговоры в Минске: Украина настаивает на обмене пленными в преддверии Рождества и Нового года

Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам заседания Трехсторонней контактной группы, которое завершилось в Минске.

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«С этой целью на заседании Трехсторонней контактной группы, которое пройдет 22 декабря, будут заслушаны специальные доклады представителей гуманитарной подгруппы», - отметила Олифер.

Ранее сегодня Олифер сообщила, что возможное продление работы Трехсторонней контактной группы в 2016 году будет зависеть от соответствующего решения лидеров стран «нормандской четверки».