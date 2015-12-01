Боевики обстреляли собственное подразделение - пресс-центр АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук.

Как отмечается в сообщении, «сегодня, 1 декабря, по информации, полученной от местных жителей Зайцево, которым надоела вакханалия боевиков" ДНР ", на свиноферму прибыла группа неизвестных военнослужащих "ДНР", одетых в форму типа "Флора" с синими и двумя белыми повязками на оружии и на форме».

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«После размещения на свиноферме они открыли огонь в направлении школы н.п. Зайцево, в которой размещалось штатное подразделение боевиков "ДНР", с целью обвинения Украины в нарушении Минских договоренностей», - подчеркивается в сообщении.