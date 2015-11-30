В Черкасской области будут судить боевика ДНР

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Черкасской области, следователи УСБУ в Черкасской области на прошлой неделе направили в суд обвинительный акт в отношении боевика т.н. «ДНР» по кличке «Тамир».

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С февраля 2015 года злоумышленник находился на территории Донецкой области, где был зачислен в незаконное военизированное формирование «Первая славянская бригада». Там он получил военный билет террористической организации т.н. «ДНР», военную амуницию и оружие. За участие в террористической деятельности наемнику пообещали ежемесячно платить 360 долларов США.

Во время следствия следователи СБУ установили, что «Тамир» проходил службу в артиллерийском дивизионе, обслуживал автомобили реактивной артиллерии БМ-21 «Град», перевозил грузы и террористов т.н. «ДНР», неоднократно незаконно пересекал границу Украины.

В конце июня 2015 года наемника, который приехал домой в отпуск, задержали сотрудники СБУ в Черкасской области. Ему предъявлено обвинение по ст. ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.2 ст.332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства) Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет.