Боевики сосредоточили обстрелы на Донецком направлении - АТЦ

По Троицкому враг вел прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

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"20 ноября в зоне АТО террористы продолжили обстреливать украинские позиции, преимущественно на Донецком направлении. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, российско-террористические наемники вели провокационный огонь по Верхнеторецкому, Троицкому, Пескам, Марьинке и Новгородскому", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Артемовском направлении бандиты обстреляли Зайцево, Майорск и Луганское, а также Новотошковское на Луганском направлении.

"Военные саперы продолжают разминирование вдоль всей линии разграничения. В Сватово уже разминированы более 63 гектаров территории и уничтожено более 26 тысяч взрывоопасных предметов", - добавили в пресс-центре АТО.

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