Боевики всю ночь обстреливали военных, по Красногоровке выпущены четыре реактивных снаряда - штаб

С 18 часов вчерашнего вечера и до 6 утра ни один час в зоне проведения АТО не прошел без обстрелов.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

"Как и ранее, подавляющее большинство огня захватчики сосредоточили на Донецком направлении. Из 36 обстрелов – 30 преступники с использованием гранатометов, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия осуществили по Марьинке, Авдеевке, Новгородском, Опытному и Пескам", - говорится в сообщении.

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В штабе АТО отмечают, что на Артемовском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия террористы обстреливали Зайцевое, а на Луганском, из зенитных установок, – Новотошковское.

"Из гранатометов наемники вели прицельный огонь по нашим позициям в районе Марьинки, а также из 82-миллиметровых минометов – по Лозовому", - отмечают в штабе.

Также отмечается, что с 21.34 до 22.15 террористы вновь обстреляли мирный населенный пункт. Из реактивных систем залпового огня боевики дважды вели огонь со стороны Старомихайловки по населенному пункту Красногоровка. В целом по мирным жителям были выпущени 4 реактивных снаряда.